SARONNO – Vuota, come e più degli ultimi giorni: è sicuramente un segno positivo, i saronnesi hanno evidentemente compreso – almeno la stragrande maggioranza di loro – quanto sia grave la situazione e stanno rispettando le indicazioni che vengono dalle autorità sanitarie, regionali e dal Governo. A Saronno si ha per ora notizia di 17 persone contagiate dal coronavirus.

Questa mattina in piazza Libertà, lungo corso Italia e nelle strade vicine non c’era praticamente nessuno, per quanto riguarda il centro storico e la zona a traffico limitato. Tutti i locali pubblici sono chiusi, nel rispetto delle indicazioni delle autorità per fermare il contagio. Stesso copione in periferia, pochissime auto in giro e le pattuglie delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, chiamate ai controlli. In centro città restano aperte solo farmacie ed il supermercato Carrefour di piazza Libertà per gli alimentari.

(foto: alcune immagini del martedì mattina. Fra centro e periferia, Saronno appare deserta)

17032020