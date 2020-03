SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – “La nostra sezione si occupa quotidianamente di decine di colonie feline del territorio, in particolare tra Saronno e Caronno Pertusella. In questi giorni, dove la circolazione è limitata come devono essere anche le uscite delle persone, abbiamo acquistato e posizionato diversi distributori di croccantini per fare in modo che le gattare e i gattari che seguono queste colonie non debbano uscire ogni giorno o ogni sera per posizionare il cibo”. Lo fanno sapere i volontari del gruppo locale di Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali.

“E’ uno sforzo che Enpa Saronno si è sentita in dovere di fare per tutelare tutti, umani e felini – sottolineano gli attivisti dell’associazione – Vogliamo al contempo anche ringraziare di vero cuore tutti quei cittadini che ci stanno dando una mano aiutandoci a riempire questi distributori ed anche a monitorare le nostre colonie”.

(foto archivio: un volontario Enpa durante un intervento effettuato sul territorio)

