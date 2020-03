Coronavirus, raddoppiano i casi a Limbiate: sono 16 i contagiati

LIMBIATE – Rispetto all’ultima comunicazione di martedì 17 marzo, oggi, a distanza di due giorni, è raddoppiato il numero dei cittadini limbiatesi ricoverati in ospedale per essere risultati positivi al Covid-19.

La fotografia odierna è di 16 persone in totale, ad una settimana di distanza dalla notizia del primo contagiato residente in città.

Intanto continuano i controlli della polizia locale ai veicoli che transitano sul territorio: in una settimana sono state 230 le auto fermate e in 219 casi i conducenti hanno esibito regolare autocertificazione. Anche in base a quanto richiesto dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, è ipotizzabile che da oggi si intensificheranno anche le verifiche su chi viene trovato a girare in città a piedi. Sempre sul fronte degli irregolari, qualche sera fa è stata denunciata dai vigili una pizzeria da asporto che effettuava consegne ai clienti all’interno del locale.

19032020