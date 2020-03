CARONNO PERTUSELLA – Anche la squadra di pallanuoto Omnia Sport si unisce alle numerose società sportive che mandano a tutti,tramite i social network, il loro messaggio positivo.

Infatti da qualche settimana i giovani atleti di Caronno Pertusella non hanno la possibilità di allenarsi e gareggiare in campionato a causa della sospensione dovuta al coronavirus. Ma i ragazzi dell’under 16 e dell’under 14 hanno indossato ancora una volta la divisa per postare ogni giorno una foto rappresentante un giocatore diverso. Questo è il loro modo per stare uniti e vicini virtualmente. Differisce da le altre iniziative perché oltre alle immagine ogni ragazzo può esprimere ciò che gli manca maggiormente. Oltre al gusto della partita in molti hanno sottolineato che sono nostalgici del gruppo, degli amici, dello stare insieme.

1 di 4

(foto: alcune immagini con i ragazzi della pallanuoto Omnia di Caronno Pertusella, anche loro come tanti altri sportivi locali ed italiani vogliono mandare un messaggio positivo contro la diffusione del coronavirus)

27032020