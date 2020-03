[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – “I dati di oggi della diffusione del coronavirus in Lombardia sono in linea con quelli d ieri, anzi quasi tutti un poco migliori, meno quello doloroso dei decessi. In Lombardia i contagiati sono 39415, +2117; i ricoverati 11152, +15; in terapia intensiva 1319, +27; i dimessi 21000, +1533; ed i decessi 5944, +542. Aspetto positivo è che calano gli accessi ai pronto soccorso soprattutto dove c’erano ospedali sotto forte pressione, come a Bergamo e Brescia”. Come tutti i giorni nel tardo pomeriggio l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha fatto il punto del contagio in Lombardia nella conferenza stampa da Palazzo Lombardia di Milano. Ancora Gallera: “I dati provinciali evidenziano tra l’altro il +87 di Como, il +138 con totale a 903; a Monza e Brianza con totale di 2086; e il +57 nel Varesotto dove si raggiuingo i 768 casi”.

Si è parlato anche dell’ipotesi dei “tamponi a tappeto”: “Non ci abbiamo mai pensato perchè per la comunità scientifica non servono. Ma siamo passati da 3 a 22 laboratori per l’analisi dei tamponi, con una capacità di 5000 tamponi al giorno, ed abbiamo già effettuato 102 mila tamponi, Iniziando a farli anche a operatori sanitari e nelle rsa per anziani” ha riepilogato l’assessore.

28032020