SARONNO – Il campionato di softball serie A sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni, e pronta al via c’era anche l’Inox Team Saronno: non se n’è fatto niente a causa dell’emergenza coronavirus ma il “playball”, il primo lancio della stagione, la società saronnese lo vuole fare ugualmente, seppur su Facebook.

Da Giorgia Brambilla del #saronnosoftball un invito virtuale per il #playball della stagione. Oggi alle 17 su #Facebook pic.twitter.com/FWoNNlvSoq — ilSaronno (@ilSaronno) March 28, 2020

E’ la responsabile media del club, Giorgia Brambilla, che dà a tutti appuntamento oggi, sabato, alle 17, nella pagina del Saronno softball su Facebook: “Lanceremo un play ball virtuale con un video e ci piacerebbe condividere con tutti la presentazione della nostra squadra per questa stagione 2020, in questo momento cosi particolare. Noi restiamo a casa e seguiamo le regole delle autorità sanitarie, ma online vogliamo comunque condiviere questa occasione con amici e tifosi, con l’augurio di ritrovarci in campo il prima possibile!” Da parte di Giorgia, un “invito a tutti i giocatori e giocatrici di softball e baseballl, ed a tutti gli appassionati del nostro magnifico sport, a collegarsi e ad essere con noi virtualmente”.

28032020