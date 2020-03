LOMAZZO – Mascherine, sono disponibili nelle farmacie di Lomazzo. A comunicarlo è l’Amministrazione civica: “Si informano i cittadini che presso le farmacie di Lomazzo a partire da venerdì 27 marzo sono disponibili le mascherine chirurgiche in materiale “Tnt”. Si tratta di materiale lavabile che consente di poter riutilizzare la mascherina alcune volte, fino a 5 lavaggi. L’uso della mascherina è raccomandato quando ci si trova con persone che non appartengono al proprio nucleo famigliare”.

Entrando nel dettaglio, costano 2.5 euro l’una. Non pochissimo ma come specificano dal Comune, “Sono in materiale Tnt. Oltre al materiale e alla possibilità di riutilizzo o meno, ovviamente tutto dipende dal prezzo che il fornitore ha fatto alla farmacia alla quale si era rivolta. Allo stato attuale le mascherine sono ovunque introvabili e la scelta è se accettare di prenderle dal fornitore che le mette a quel determinato prezzo oppure declinare con un “no grazie” e rimanere senza in attesa che arrivino quelle di fornitura statale, distribuite dalla Protezione civile nazionale, che potrebbero arrivare fra tre giorni o magari fra 15 giorni, difficile dirlo”.

