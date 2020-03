SARONNO – Ancora tre nuovi casi di coronavirus a Saronno, +3 oggi ed il conto sale dunque a 63 persone contagiate (fra essi, i 3 deceduti di cui è stato riferito nei giorni scorsi). E’ un dato che lascia la città degli amaretti al “terzo posto” a livello provinciale, con una crescita che non è mai stata un “boom” ma che si è sviluppata in modo costante e continuo tutti i giorni, ormai da tanti giorni a questa parte. Non è nota la “storia” di questi casi, ovvero se siano fra essi legati o invece “casuali”, magari involontariamente “portati” da chi per ragioni di lavoro o famigliari ha nelle scorse settimane avuto contatto con altre aree lombarde o del resto d’Italia.

La località del Varesotto con il maggior numero di contagiati rimane Busto Arsizio (94, +7), seguita dal capoluogo Varese (73, +5). In Lombardia si è registrato un calo dei contagiati rispetto a ieri, con crescita contenuta nel Varesotto.

