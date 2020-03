SARONNO – Allenarsi anche a casa, e con l’assicurazione per eventuali infortuni: è questa l’opportunità che la Fibs, Federazione italiana baseball e softball, sta dando ai suoi tesserati; in zona al campionato di softball serie A partecipano Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella.

“E’ l’operazione “Safe at home – spiega il presidente Fibs, Andrea Marcon – che, insieme alle aziende assicuratrici con cui lavoriamo, abbiamo avviato qualche giorno fa, ovvero l’estensione della copertura per le attività sportive relative alla preparazione concordata con le Società e che vengono svolte fra le mura domestiche: la giudico un’ulteriore attenzione, importante in questo momento in cui tutti dobbiamo pensare anche al bene dell’altro; ci sono tutti i dettagli sul sito. Voglio dire però una cosa: dobbiamo tutti assieme cercare, in ogni maniera, di disputare i campionati. Ad ogni costo e con ogni formula possibile. Non possiamo permetterci di non giocare nel 2020, sarebbe una eventualità drammatica per tutti noi”.

31032020