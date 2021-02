SARONNO – Iniziativa della Fibs, la Federazione italiana per onorare Enrico Obletter, il manager della Nazionale d’Italia scomparso qualche giorno fa dopo avere contratto il covid. Per il tecnico, marito della allenatrice dell’Inox Team Saronno Giovanna Palermi, un posto nella “Hall of fame” del softball italiano, che raccoglie tutti gli sportivi che hanno fatto la storia di questa disciplina.

Scrive la Fibs che l’altro giorno il consiglio federale è iniziato con un “commosso ricordo di Obletter, manager di Italia Softball portato via dal covid solo qualche giorno fa, da parte del presidente federale Andrea Marcon ha aperto la seduta del Consiglio federale. Un saluto in cui il massimo dirigente federale ha sottolineato i numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo del softball, italiano ed internazionale, per il tecnico azzurro che l’organo di governo della Fibs ha deciso di indurre subito nella Hall of Fame della Federazione”.

(foto: Enrico Obletter con le giocatrici dell’Italia)

27022021