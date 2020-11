FIRENZE – Con il 58,51% dei voti, Andrea Marcon è stato rieletto presidente della Federazione italiana baseball softball per il quadriennio 2021-24. In zona fanno parte della Fibs Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno per il softball, e Bc Saronno per il baseball.

Il candidato Massimo De Luca ha ricevuto il 41,49% dei consensi. Alla 36esima Assemblea Elettiva, tenutasi alla Tuscany Hall di Firenze, ha votato il 92% delle società aventi diritto.

Dopo l’elezione del presidente, l’assemblea ha espresso le sue preferenze per i consiglieri federali. Il nuovo consiglio federale sarà composto da Roberta Soldi (9,53% delle preferenze), Barbara Zuelli (8,81%), Marco Mannucci (8,32%), Aldo Peronaci (7,1%), Barbara Menoni (6,6%), Luigi Cerchio (6,23%) e Gigi Mignola (5,87%). I rappresentanti degli atleti saranno Alessandro Maestri (31,52% dei voti) e Daniela Castellani (20,65%), mentre il rappresentante dei tecnici sarà Alessandro Cappuccini (51,9% dei voti). Come presidente del Collegio dei revisori dei conti è stato eletto Alberto Rigotto con il 36,4% delle preferenze.

