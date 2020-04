Coronavirus, per il secondo giorno di seguito nessun contagio nel Saronnese

SARONNO – Per il secondo giorno di seguito, tutti i dati del contagio da coronavirus nel Saronnese rimangono fermi. Dunque, riepiloghiamo: a Saronno i casi accertati rimangono 93, come ieri (invariato anche il numero dei decessi, purtroppo numerosi); ed è invariato anche il dato di Caronno Pertusella che rimane a 57 persone. Origgio resta ferma a 22 casi accertati e Uboldo a 11 casi. Anche a Cislago il dato è confermato in linea con quello di ieri, 17 casi; ed a Gerenzano a 16. Le autorità sanitarie sono dunque riuscite a contenere il contagio, nella zona? Sicuramente ci hanno provato e ci provano ogni giorno, ci sono però diverse persone che rimangono in osservazione dopo avere avuto contatti con individui poi rivelatisi positivi al virus, e dunque la situazione è ancora da ritenere in evoluzione.

In provincia di Varese un dato oggi decisamente positivo, con solo +22 casi complessivi (ieri erano stati +33). La città più colpita rimane Busto Arsizio (137 casi, +1), poi Varese (124 casi, +2) e quindi Saronno (93, +0).

08042020