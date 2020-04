MILANO – Le persone contagiate in Lombardia dall’inizio dell’epidemia sono arrivate a 61.326, oggi +1.012; in ospedale 12.077, oggi +49; in terapia intensiva 1.122, oggi -21; i guariti sono stati sinora 36.985, oggi +743; i decessi sono stati sinora 11.142, oggi +241; i tamponi effettuati sono stati sinora 214.870, oggi +3.778.

A fare il punto della situazione come ogni giorno l’assessore comunale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano. In arrivo a test sierologico, “che consente di essere effettuato in tempi molto più rapidi dei tamponi, oggi forse potremmo realizzarne 20 mila, noi ci siamo attrezzando per partire il 21 aprile. Iniziando da operatori sanitari e cittadini che devono riprendere a lavorare, e dalle persone in quarantena; per capire, con risultato serio e affidabile, chi ha gli anticorpi. Questo è il primo in Italia, elaborato a Pavia, e viene usato subito, ci sono appena state le certificazioni. Stiamo facendo il massimo di quello che è possibile fare” ha riepilogato l’assessore.

Nelle province locali, in quella di Varese 1.813, oggi +102; Como 2.106, oggi +91; e Brianza 3.821, oggi +101.

(foto: da sinistra l’assessore Giulio Gallera ed il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

