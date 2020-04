SARONNO – L’emergenza coronavirus ha fermato tutto lo sport ed il Gap, Gruppo amatori Saronno, ha nelle scorse ore annunciato anche la cancellazione di una “classicissima” saronnese, la Staffetta 24×1 ora che ogni estate si tiene allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, richiamando centinaia di corridori da tutta la Lombardia.

“Cari amici, ogni anno aspettiamo la Staffetta 24x1ora per trascorre tutti insieme 24 ore di amicizia, allegria e sport. E’ il momento dove ci ritroviamo tutti noi, soci, amici, famigliari ed i nostri bambini – ricordano dal Gap – Avremmo tanto voluto darvi appuntamento a giugno, ma quello che stiamo vivendo in questo periodo, ci porta a compiere un gesto di grande responsabilità per salvaguardare la nostra salute, quella di tutti i volontari e di chi collabora con noi. Quest’anno la Staffetta 24×1 ora ed anche la Ultra-staffetta 6×4 ore si fermano. Un arrivederci a giugno 2021 con tutta la nostra energia”.

