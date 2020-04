SOLARO – Aggiornamento contagi sul territorio del Comune di Solaro. L’Agenzia di tutela della salute di competenza ha comunicato al sindaco Nilde Moretti un nuovo decesso. “Purtroppo il numero dei solaresi scomparsi a causa del Covid19 è salito a 9. I cittadini positivi ad oggi risultano 54 mentre calano le persone in sorveglianza attiva da 23 a 20″ si legge in una nota comunale.

Il sindaco Nilde Moretti: “Salutiamo per sempre un altro concittadino che lascia famiglia e affetti a causa di quest’epidemia così difficile per tutta la nostra comunità. Come sindaco e come Amministrazione comunale siamo vicini sin dal primo giorno dell’emergenza ai nostri concittadini contagiati, contattandoli e assistendoli con i nostri volontari qualora si trovassero in isolamento domiciliare. Altre sono le iniziative messe in campo, ma grande è anche la generosità dei solaresi. Solo pochi giorni fa abbiamo avviato l’iniziativa Solaro solidale, mettendo a disposizione un conto corrente per le donazioni. Ebbene, in poco tempo sono stati raccolti 6mila euro che saranno utilizzati per il sostegno a tutte quelle persone colpite da questa crisi”.

17042020