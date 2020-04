Distributore di caffè attivo dal benzinaio: 400 euro di multa al titolare

SARONNO – L’ordinanza regionale parla chiaro posso restare attivi solo i distributori di monopoli, farmaci, latte e acqua. Così quando la polizia locale cittadina ha trovato un distributore di caffè, bibite e merendine attivo in una pompa di benzina non ha potuto far altro che preparare la sanzione per il titolare.

Del resto attorno al distributore di erano radunati alcuni clienti che si sono dileguati alla vista della pattuglia della polizia locale. Mentre gli agenti stavano compilando la sanzione è arrivato il titolare che si era recato all’impianto per un controllo sull’attività. Così, sabato mattina, ha ricevuto subito il verbale da 400 euro. Il titolare ha comunque provveduto a spegnere il distributore di caffè rendendo off limits la zona.

Quello nel distributore di benzina è uno dei controlli realizzati nel weekend dalla polizia locale che ha controllato anche che i negozi rispettassero la chiusura prefestiva e festiva.

(foto archivio: un controllo in via Piave)