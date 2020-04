UBOLDO – Polemiche ad Uboldo per la decisione della maggioranza del sindaco Luigi Clerici di fare svolgere il consiglio comunale sì a porte chiuse ma non in videoconferenza.

Scrive la lista di minoranza Uniti x Uboldo:

L’altra sera, dopo quattro mesi esatti dall’ultima seduta, è stato convocato i consiglio comunale di Uboldo con le modalità ordinarie, ovvero con la contemporanea presenza fisica di tutti i consiglieri all’interno dell’aula consiliare, e a porte chiuse e non in modalità videoconferenza così come indicato dalle disposizioni varate per contrastare l’epidemia del Covid-19 e come fatto da tante altre amministrazioni locali anche di comuni a noi vicini.

Abbiamo chiesto, con una comunicazione indirizzata al sindaco, ai capigruppo e al prefetto, che il consiglio si svolgesse in videoconferenza anche al fine di consentire ai cittadini interessati di poterne seguire i lavori in streaming. Non abbiamo avuto risposta alle nostre richieste e ai nostri suggerimenti.

Uniti x Uboldo, di conseguenza, non ha preso parte alla seduta.

La pubblica amministrazione, che chiede sacrifici e condotte responsabili ai cittadini, che vigila e sanziona i comportamenti contrari alle disposizioni di distanziamento sociale, dovrebbe responsabilmente dare l’esempio, proprio nei momenti più alti della propria attività istituzionale come in occasione della convocazione del consiglio comunale, promuovendo condotte virtuose anche nel rispetto e nella salvaguardia della salute di tutti.

Uniti x Uboldo

25042020