UBOLDO – “Il sindaco Luigi Clerici ha ridotto il personale della polizia locale: perché? Anzichè aumentarlo, Uboldo ha ridotto gli addetti alla vigilanza urbana. Pare che Origgio non voglia rinnovare la convenzione ma non si capiscono le intenzioni dell’Amministrazione comunale di Uboldo che anche su questa vicenda non ha finora speso una parola”. Lo si legge in una nota della lista civica di opposizione, Uboldo al centro. Che va alla carica: “Accettano e subiscono in silenzio la decisione di Origgio?Lo abbiamo chiesto al sindaco Clerici con un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale”. Se ne discuterà, dunque, nel corso della prossima riunione dell’assemblea civica uboldese, con data ancora da fissare.

Da tempo i Comuni di Uboldo ed Origgio condividono questo servizio con il comando unificato di polizia locale, i cui agenti si occupano dei controlli sul territorio di entrambi i paesi.

(foto: controlli della poliiza locale del comando unificato di Uboldo e Origgio)

18082021