Coronavirus, il sindaco Campi informa: la situazione dei contagi a Gerenzano

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, fa il punto della situazione del contagio da coronavirus in paese.

Qui di seguito i dati odierni comunicatimi per vie ufficiali da Ats Insubria (rispetto a giovedì 23/4 si segnala una persona positiva in più) :

– 15 persone positive al Coronavirus residenti e domiciliate a Gerenzano.

– 1 persona positiva al Coronavirus residente a Gerenzano ma domiciliata presso altro Comune.

– 6 persone guarite residenti e domiciliate a Gerenzano.

– 1 persona guarita residente a Gerenzano ma domiciliata presso altro Comune.

– 2 persone decedute.

Si fa presente che i dati sono in continuo aggiornamento.

Ricordo a tutti l’importanza di uscire di casa solo per motivi di estrema necessità, indossando guanti e mascherine.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26042020