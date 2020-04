SARONNO – Luciano Silighini Garagnani, come presidente saronnese del Comitato “Difesa animali e ambiente” interviene in occasione della Giornata mondiale degli animali. “In questo periodo di emergenza sanitaria mi associo all’appello lanciato per fermare la sperimentazione animale. In Italia ogni anno vengono allevati 600.000 animali unicamente per essere giustiziati per fini sperimentali. Questi esseri viventi provano sulla loro pelle atroci sofferenze, nella quasi totalità dei casi, inutili visto che il passaggio ai test umani è ovviamente necessario e gli animali sono diversi dall’uomo con reazioni in alcun modo simili alle nostre”.

Prosegue Silighini: “Oggi che la ricerca medica deve impegnarsi per trovare una soluzione a questo tremendo virus che muta e crea sempre complicazioni diverse, non ultime quelle ai bambini denunciate dai medici inglesi, serve testare sull’uomo e non sugli animali visto che hanno dimostrato di avere un approccio al virus diversissimo dall’essere umano. 22 milioni di animali sacrificati ogni anno in Europa e ben 190 milioni nel mondo nel nome della scienza quando molto spesso si tratta di esperimenti di ogni sorta senza valenza reale. Si smetta di considerare gli animali come degli oggetti, soprattutto ciò che è successo negli ultimi mesi faccia riflettere l’uomo su quale equilibro precario vive il nostro pianeta e di come improvvisamente tutte le nostre abitudini possano essere stravolte. Per una volta l’essere umano la smetta di credersi al 100% intoccabile e si senta 100% animalista. Credo che all’animale più feroce, l’uomo, faccia bene riflettere”.

Silighini nei giorni scorsi ha sottoscritto anche l’appello della Parlamentare di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla circa la possibilità di inserire gli animali domestici nello stato di famiglia “La cara Michela ha abbracciato un’idea che già l’amico onorevole Alberto Gagliardi di Forza Italia presentò in parlamento nel 1998. Per combattere la piaga dell’abbandono sarebbe importante riconoscere ai nostri amici lo status legale di membri della famiglia. Sensibilizzare l’uomo sulle tematiche animali lo aiuterebbe anche a comparsi meglio con gli altri uomini”. Conclude Silighini: “Mi auguro che questo porti anche a rivedere le abitudini culinarie di ciascuno di noi, un bel piatto di pasta al sugo fa meglio alla salute di una bistecca di manzo”.

