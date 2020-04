MOZZATE / CISLAGO / LOCATE VARESINO – Incidente sul lavoro l’altra notte in una ditta di via Corbè, nella zona industriale al confine fra Cislago e Mozzate, ed in territorio di quest’ultimo comune. L’allarme è stato dato alle 4.40, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, per prendersi cura di un operaio di 47 anni residente nella vicina Locate Varesino. In quel momento, in base ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si stava occupando della manutenzione di un impianto, ed ha riportato lo schiacciamento di una mano.

E’ stato trasportato dalla Cri all’ospedale di Legnano, con serie ferite ma non in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma e del servizio anti-infortunistico di Ats, che nell’immediatezza dei fatti si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa italiana in servizio sul territorio)

