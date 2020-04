Solaro, parchi e aree cani riaprono, ma… con qualche eccezione

SOLARO – Da lunedì 4 maggio riaprono aree verdi e parchi di Solaro. A dare l’annuncio è il sindaco Nilde Moretti, chiarendo però che dovranno essere evitati gli assembramenti e che ci saranno alcune eccezioni. «Si potrà accedere per passeggiare e fare attività fisica, ma devono essere in tutti i modi vietati gli assembramenti – spiega il primo cittadino. Essendo dunque vietate le riunioni di persone le aree giochi all’interno dei parchetti saranno interdette con un nastro di isolamento ben visibile e le aree verdi recintate rimarranno chiuse al pubblico. Le aree cani del Parco Vita e del Villaggio Brollo saranno riaperte, ma gli ingressi saranno contingentati sempre per evitare assembramenti al loro interno». Nelle ultime settimane il comune ha prodotto uno sforzo per completare la manutenzione del verde interrotta per l’emergenza e sistemare le due aree cani, quella del Parco Vita nel rifacimento completo della recinzione e quella del Villaggio Brollo per la riparazione delle parti danneggiate.

30042020