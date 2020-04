[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ il dato di Saronno, notevolmente aumentato negli ultimi giorni, quello da seguire con maggiore attenzione, per quanto riguarda la progressione dei contagi da coronavirus nella zona.

Ecco l’ultimo dato disponibile (tra parentesi il dato prevedente in caso di variazioni):

Saronno 160 (156)

Uboldo 16

Origgio 32

Caronno Pertusella 79 (78)

Gerenzano 25

Cislago 25

Nel vicino comasco, unico dato in salita, quello di Lomazzo.

In zona +1 a Caronno Pertusella; a Saronno +4. In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un consistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è poi Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3. Nessuna variazione a Cislago, Origgio, Gerenzano ed Uboldo.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

(foto: tamponi a cura della Croce rossa nel posteggio del Municipio, ieri)

