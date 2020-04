TRADATE – Grande mobilitazione di mezzi di soccorso, dalle ambulanze inviate dal 118 ai mezzi dei vigili del fuoco, per aiutare questa sera alle 21,30 le vittime di un grave incidente avvenuto in via per Appiano.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un veicolo leggero da trasporto, ha perso il controllo del l’automezzo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe hanno messo in sicurezza il furgone, estratto i tre occupanti e collaborato con il personale sanitario.

I soccorritori di due ambulanze ed un’automedica hanno soccorso un 19enne ed un 30enne. Per oltre due ore hanno prestato le prime cure alle vittime fino a quando alle 23 il primo ferito in codice verde è stato accompagnato all’ospedale di Tradate. Al pronto soccorso è arrivato anche l’altro ferito che ha riportato lesioni più gravi.

(foto: alcune immagini del sinistro e delle operazioni di soccorso fornite dal comando provinciale dei vigili del fuoco)