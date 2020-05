CISLAGO – La legge obbliga ad indire entro dieci giorni un consiglio comunale straordinario per la surroga del consigliere venuto a mancare in seguito alle dimissioni di Marzia Campanella.

Alle 11.30 del 2 maggio 2020 è così stato convocato il consiglio comunale nel palazzo comunale di via Toti con all’ordine del giorno due punti: la surroga del consigliere dimissionario e una interrogazione consiliare a tema “Emergenza Covid-19 – provvedimenti” presentata dal gruppo ViviCislago.

A seguito dell’emergenza sanitaria e nell’impossibilità di organizzare un consiglio comunale in videoconferenza, per sottostare alle misure necessarie al contrasto del contagio, l‘ingresso nell’aula è stato contingentato e permesso a sole quattro persone, lasciando fuori diversi cittadini tra i quali l’ex assessore Marzia Campanella.

Campanella, esigendo la necessità di garantire la pubblicità della seduta, ha richiesto di entrare ma è stata allontanata direttamente dal sindaco, Gian Luigi Cartabia.

Il segretario generale durante l’inizio del consiglio ha vietato le riprese video e perciò ilSaronno non è in grado di fornire gli abituali filmati.

