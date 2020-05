SARONNO – Dopo la momentanea tregua di ieri, torna a salire il numero dei contagi a Saronno che oggi fa segnare un +6 arrivando ad un totale di 182 casi accertati tramite i tamponi (l’altro ieri erano 176). Situazione, in città, che è dunque da tenere ancora sotto stretta osservazione, con Saronno che resta la terza località con maggior numero di contagi in tutto il Varesotto, dopo Busto Arsizio (oggi +6 a 287) e Varese città (oggi +9 a 274) mentre segue Gallarate con +13 a 167.

In Lombardia oggi complessivamente poco più di cinquecento casi, Varesotto che torna a salire con un +68.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

