Fase 2, Librandi: “Italia viva pronta a pagare le multe dei ristoratori di Milano!”

SARONNO – “Se non ci sono alternative, Italia viva è pronta a pagare le multe ricevute dai ristoratori milanesi che hanno manifestato per la crisi”: lo ha detto ieri mattina durante una trasmissione televisiva, “Mattino cinque”, e facendo riferimento al flashmob dei ristoratori avvenuto il giorno prima, il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, rappresentante di Italia viva.

I ristoratori nei pressi dell’arco della pace, avevano dato vita ad una manifestazione per sottolineare lo stato di crisi e difficoltà in cui si trovano per le obbligate chiusure, per via dell’emergenza coronavirus. Ma non avevano il permesso di manifestare e così erano stati tutti multati dalla polizia, con sanzioni di 400 euro a testa, in particolare per il mancato rispetto del divieto di assembramento. Librandi ha solidarizzato con tutti loro: “Troveremo i soldi per aiutare questi cittadini che hanno assolutamente ragione” ha detto l’onorevole di Saronno.

(foto archivio: il parlamentare di Saronno, Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva)

08052020