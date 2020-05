SOLARO – Il sopralluogo di ieri mattina, con l’assessore Caronno e Talpo, è stata l’occasione per il sindaco Nilde Moretti di fare il punto della situazione della fase 2 della città di Solaro. L’Amministrazione comunale nell’utlima settimana ha calibrato in chiave cittadina i provvedimenti presi a livello regionale e nazionale cercando di aiutare i solareri a rispettare al meglio le norme anticontagio.

Prima novità l’allestimento del mercato cittadino con soli banchi alimentari con un percorso con ingresso ed uscita separati con un numero di accessi all’area contingentati. Prima di entrare per tutti obbligatoria l’igienizzazione delle mani e la misurazione della febbre ad opere della polizia locale e dei volontari della protezione civile. Chiuso il passaggio su via Mazzini per garantire una corretta gestione dei flussi.

Non è mancato il punto della situazione sui parchi per i quali i comuni ha scelto di chiudere quelle più piccoli con i giochi per i più piccoli lasciare aperti quelli che consentono di fare attività all’aperto.

(foto: il sindaco Moretti al mercato)

08052020