VARESE – L‘assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia, il saronnese Raffaele Cattaneo (foto), ha presieduto oggi i lavori del Comitato di coordinamento dell’Accordo Quadro per lo sviluppo territoriale (Aqst) ‘Salvaguardia e risanamento del lago di Varese’, che si e’ tenuto in videoconferenza alla presenza di tutti i sottoscrittori dell’intesa.

Individuazione del logo – Il comitato ha individuato il logo dell’Aqst tra 4 finalisti, selezionati tra i 14 loghi proposti dagli studenti della 4 D del liceo artistico “Frattini” di Varese. L’assessore Cattaneo si e’ complimentato con i ragazzi: “Mi congratulo con gli studenti che sono stati selezionati e con tutti quelli che hanno partecipato a questo lavoro. Abbiamo visionato i quattro loghi finalisti, che hanno evidenziato la qualita’, la creativita’ e l’attenzione alle peculiarita’ del lago di Varese. Il logo selezionato e’ quello di Chiara Zanovello, un logo che richiama il moto circolare, il paesaggio in connessione con il lago. Troveremo il modo di valorizzare al piu’ presto il lavoro di tutti, anche attraverso un’esposizione aperta al pubblico, che mi auguro si possa fare prima dell’estate”.

Qualche rallentamento – “Il lavoro in questi mesi e’ proseguito – ha spiegato l’assessore – anche se abbiamo potuto riscontrare dei rallentamenti dovuti alle criticita’ della situazione di lockdown per la pandemia di Covid-19. Nel complesso, alcune attivita’ sono slittate di due mesi. Il nostro intento rimane quello di far partire l’impianto di prelievo ipolimnico prima dell’estate, in modo da avviare azioni concrete per il risanamento del lago. Continuiamo a lavorare sia a livello tecnico, sia nel raccordo tra le istituzioni”.

Rete fognaria – Per quanto riguarda il sistema fognario, a fine ottobre si e’ conclusa la raccolta e l’organizzazione delle segnalazioni sul malfunzionamento della rete fognaria e si sta procedendo a risolvere le principali criticita’ riscontrate. Riprendera’ a maggio il rilievo topografico del reticolo fognario nel bacino del Lago di Varese che si estende per oltre 1000 km, nonche’ le attivita’ di monitoraggio degli sfioratori fognari (la societa’ Alfa ha confermato che la gara per il campionamento e’ stata esperita, per cui il laboratorio per le analisi sara’ presto in funzione). Inoltre, proseguiranno i rilievi e i sopralluoghi per la realizzazione della vasca volano e il risanamento di un tratto del collettore circumlacuale sud presso il Comune di Galliate Lombardo, individuato, a fine ottobre, come primo intervento sul sistema fognario.

Monitoraggio delle acque – A causa dei ritardi sull’attivita’ di fornitura dei materiali, di montaggio e di installazione, Arpa conferma di poter installare le boe nell’ultima settimana di maggio, rendendole operative per la fine di giugno, con un ritardo di circa 2 mesi rispetto alle previsioni inziali. Le attivita’ di monitoraggio del lago e del fiume Bardello sono state interrotte a marzo e aprile e riprenderanno nel mese corrente; solo i campionamenti condotti da Ats Insubria, relativi alla balneazione, sono proseguiti normalmente. Arpa Lombardia ha presentato il piano di monitoraggio previsto nel 2020, ottimizzando l’ubicazione dei punti di monitoraggio e l’elenco delle sostanze ricercate. I ricercatori del Cnr Irsa di Verbania hanno inoltre presentato l’attivita’ di calibrazione del modello previsionale che servira’ a prevedere nel tempo lo sviluppo della qualita’ delle acque.

Ammodernamento impianto di prelievo ipolimnico – E’ in corso il lavoro per riaprire i cantieri e attivare gli ultimi affidamenti previsti. Come auspicato nella precedente riunione di ottobre, l’impianto di prelievo ipolimnico sara’ riattivato sperimentalmente dal prossimo mese di giugno e la sua riattivazione sara’ accompagnata da un monitoraggio di dettaglio con frequenza settimanale su cinque diversi punti di monitoraggio, per ottimizzarne la gestione ed evitare problematiche legate ai cattivi odori e al peggioramento della qualita’ del fiume Bardello. Inoltre, partira’ anche l’attivita’ di installazione dell’impianto fotovoltaico, la cui operativita’ e’ prevista per marzo 2021, con una potenza tale da coprire oltre 1/3 dell’energia consumata dall’impianto alla massima potenza. Sono in ripartenza le attivita’ di installazione dei misuratori di portata del Bardello e di studio della batimetria del lago.

Biodiversità e disciplina navigazione – Prosegue l’analisi di fattibilita’ per lo sviluppo della navigazione elettrica del lago, che a causa del lockdown si e’ rallentata. Il tavolo tecnico, in cui il Comune di Varese e’ capofila, sta proseguendo i lavori con l’intenzione di attivare un servizio di navigazione elettrica nel 2021.

Comunicazione – Sara’ realizzato un incontro aperto al pubblico per illustrare le attivita’ svolte dall’Aqst e un’esposizione dei lavori sul logo presentati dal liceo artistico “Frattini”. Per quanto riguarda la sensibilizzazione dei cittadini, degli addetti ai lavori e delle imprese alle attivita’ del Lago, saranno organizzati dei percorsi formativi tematici in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia, nell’ambito del programma ‘Gestire 2020’.

Valorizzazione sponde – Sara’ redatto uno studio finalizzato a promuovere la fruibilita’ del lago che si basera’ sulla valorizzazione delle peculiarita’ dei singoli Comuni, della pista ciclabile e la valorizzazione turistica.

