SARONNO – Le vacanze sono ormai passate e sta iniziando un nuovo anno ricco di sfide per Saronno, il Saronnese e le Groane. La nostra testata vuole far crescere la redazione e quindi le voci che raccontino la cronaca delle nostre comunità ma anche gli eventi, i fatti sportivi e in generale la vita cittadina.

Se hai un po’ di tempo libero (soprattutto la sera e nei weekend), se hai voglia di imparare come funziona la cronaca locale e una redazione manda la tua candidatura a [email protected]. Se sei automunito o vivi in uno dei comuni di cui ci occupiamo meglio ancora.

Ci sono anche opportunità per aspiranti giornalisti che abbiano voglia di mettersi alla prova in questo ambito. Anche in questo caso vivere in uno dei comuni del Saronnese e delle Groane ed essere automuniti è un vantaggio ma la voglia di mettersi in gioco, l’affidabilità e la flessibilità ancora di più. Mandaci una mail con il tuo curriculum e magari anche una proposta (da valutare con le esigenze della testata) a [email protected].

