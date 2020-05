SARONNO / GROANE / TRADATE – “Nelle 24 ore sono attesi mediamente 40-70 millimetri sui settori occidentali alpini e su gran parte dei settori prealpini, tra 20-40 mm sui settori di media e alta pianura. Si sottolinea che, a causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili cumulate superiori, con locali cumulate di pioggia fino a 80-120 millimetri sui rilievi, in particolare sui settori centro-occidentali. Progressivamente in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni”. Lo comunica Regione Lombardia che ha attivato una “allerta gialla” invitando i gruppi di protezione civile a tenersi pronti in caso di necessità.

“La ventilazione – prosegue il dispaccio regionale – è prevista in rinforzo su tutta la regione: da est sulla pianura già nella notte (a carattere temporaneo), con raffiche generalmente possibili sino a 40-60 km/h, da sud sui rilievi con raffiche fino a 70 chilometri orari in quota. Si evidenzia in misura maggiore il rinforzo di venti meridionali sul pavese e in particolar modo sull’Appennino, con raffiche possibili in quota sino a 70-90 chilometri orari, al più sino a 60-70 chilometri orari le raffiche sulla pianura. Raffiche oltre i 50 chilometri orari saranno probabili per ventilazione da sud-est sui settori prealpini centro-occidentali esposti alla pianura in mattinata”.

