SARONNO – Tanti numeri per raccontare quello che i saronnesi già sanno ossia il grande impegno dei volontari del comitato cittadino di Croce Rossa Saronno. “Da fine febbraio a fine aprile, i nostri soccorritori, mettendo a rischio la propria salute, hanno effettuato 1.136 trasporti in ambulanza, di cui 525 in emergenza Coronavirus – spiegano dalla sede di via Cesati – Ogni giorno, da oltre un mese, i nostri volontari lavorano presso l’Unità di Crisi Regionale Covid-19, chi fornendo supporto psicologico professionale, chi cucinando presso il servizio mensa. A circa due mesi dalla sua attivazione, il servizio pronto spesa e farmaco ha mobilitato 452 volontari per 606 consegne su Saronno e comuni limitrofi”.

E continuano: “56 tra volontari e volontari temporanei hanno confezionato e distribuito i pacchi alimentari del Comune di Saronno, destinati alle prime 100 famiglie colpite dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria. A tutti i nuclei familiari del Comune di Cislago è stata distribuita la mascherina protettiva. Il servizio Telefono Gentile ha dato conforto a chi viveva in solitudine durante la lunga fase dell’isolamento forzato. Alcuni volontari hanno prestato assistenza ai cittadini in sorveglianza sanitaria presso il Comando Aeroporto di Linate dell’Aeronautica Militare e altri ancora alle persone e agli animali del “Circo Roma”, rimasto bloccato sul territorio di Saronno”.

Sentita la chiosa: “Dietro questi numeri ci sono persone che impiegano il loro tempo e le loro forze per aiutare chi è più fragile, senza chiedere niente in cambio. Queste persone sono il Comitato di Saronno di Croce Rossa Italiana. Grazie di cuore a ognuno di loro”.

11052020