Home delivery Saronno e dintorni: stasera in diretta a ilSaronno la storia del servizio che spopola in città (e non solo)

SARONNO – Una chiacchierata per scoprire come nell’incertezza dei primi giorni di lockdown è nato un servizio che si è rivelato importante per le attività commerciali e prezioso per i clienti. Stasera la nostra direttrice Sara Giudici intervista Alessandra Bolzagni organizzatrice del servizio Home delivery Saronno e dintorni e Tania Alma una delle commercianti che ha aderito.

Ma come è nato questo progetto? L’ha organizzato Alessandra Bolzagni che adesso coordina alcuni volontari che seguono i diversi aspetti dalla grafica agli aggiornamenti, dall’app alla gestione dei commenti. “E’ un’idea che mi è venuta d’istinto – spiega Alessandra Bolzagni – quando si è presentato il problema durante l’emergenza. Avevo delle basi però. Qualche anno fa avevo fatto un’analisi sui servizi di consegna a domicilio nella zona da cui era evidente che stessero attivando anche nel saronnese ma molto lentamente. Già nel 2016 nell’ambito del bando Dat avevo lavorato con la prospettiva di favorire chi volesse realizzare un servizio di consegna di questo tipo”.

Dall’idea al gruppo Facebook il passo è stato breve: “All’inizio siamo partiti con un piccolo gruppo di commercianti. C’è stata molta solidarietà e condivisione anche sulle soluzioni trovate per organizzare il servizio. Poco per volta un po’ tutti si sono organizzati per le consegne”. E gli utenti? “Anche con loro la parola d’ordine è tanta condivisione e fortunatamente poca polemica a cui hanno proferito critiche costruttive”.

E continua: “Credo che il duplice obiettivo di dar modo alla gente di stare a casa e dare un’occasione di lavoro ai commercianti sia stato raggiunto con l’impegno di entrambe le parti i negozianti che si organizzano e gli utenti che provano i servizi e mettono commenti e recensioni”