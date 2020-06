UBOLDO – E’ online su Facebook il concerto organizzato dal Corpo musicale Santa Cecilia di Uboldo, per celebrare il 2 giugno, la Festa della Repubblica.

2 giugno – Festa della Repubblica 2 giugno – Festa della Repubblica 🇮🇹Con la nostra musica vogliamo rendere omaggio a tutti gli uboldesi e alle istituzioni che insieme a noi quest' oggi commemorano questa giornata, al Sindaco e all'amministrazione comunale.Accanto a noi abbiamo voluto Sos Uboldo e la PROTEZIONE CIVILE UBOLDO perché grande è stato il loro impegno in questi mesi difficili e grande deve essere il ringraziamento a loro. ❤️🌈 Anbima Lombardia "La vera felicità è nel bene che fate, nella gioia che diffondete, nei sorrisi che fate fiorire e nelle lacrime che avete asciugato" (R. Follereau) Posted by Corpo Musicale "Orchestra a Fiati" S. Cecilia – Uboldo on Tuesday, June 2, 2020

“Con la nostra musica – spiegano dalla banda – vogliamo rendere omaggio a tutti gli uboldesi e alle istituzioni che insieme a il 2 giugno hanno commemorato questa giornata, al sindaco Luigi Clerici e all’Amministrazione comunale. Accanto a noi abbiamo voluto Sos Uboldo e la Protezione civile di Uboldo perché grande è stato il loro impegno in questi mesi difficili e grande deve essere il ringraziamento a loro”. A causa dell’emergenza coronavirus, con la necessità di evitare assembramenti, la Festa della Repubblica si è svolta ovunque senza eventi pubblici, ovvero che coinvolgessero i cittadini.

(foto archivio: la banda di Uboldo)

