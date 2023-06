x x

SARONNO – Oggi in città si celebrerà la festa della Repubblica. Il programma prevede alle 10.15 il ritrovo delle autorità in piazza Libertà con il concerto bandistico in attesa dell’arrivo della Bandiera Italiana portata distesa a passo di corsa da militari in congedo con partenza dal Monumento ai Caduti di via 1° Maggio.

Alle 10.30 l’alzabandiera seguito dai discorsi delle autorità presenti. Quindi il corteo, aperto dal corpo musicale cittadino, lungo via Roma e via Biffi fino al monumento ai parà recentemente imbrattato e ripulito.

Qui la diretta de ilSaronno

(foto archivio)

