SARONNO – “Il fuori programma di Ivonne Trebbi alle celebrazioni del 2 giugno è stato un momento toccante e intenso. Ancora oggi dobbiamo ricordare con forza percorsi democratici che hanno fatto la storia di questo Paese in termini di parità dei diritti, come quello del voto alle donne, concretizzatosi proprio in occasione del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana”.