MISINTO – Sparatoria a Misinto: una persona è stata gravemente ferito, si tratta d un uomo di 53 anni che viene indicato un “codice rosso” ovvero in pericolo di vita. E’ successo oggi alle 17 in via Monte Rosa, zona residenziale, di villette. Assieme ad ambulanza della Croce rossa misintese ed automedica, vista la gravità della situazione, è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso proveniente dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco e che è atterrato in un terreno nelle immediate vicinanze; anche l’automedica è arrivata dal Sant’Anna.

Attualmente non sono noti i dettagli dell’accaduto, si sa soltanto che sul posto ci sono diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari dell’Arma hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione quel che è successo, e che ha rotto la tranquillità del pomeriggio in paese dove è iniziato l’andirivieni dei mezzi di soccorso, a sirena spiegata.

(seguono aggiornamenti)

20062020