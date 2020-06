Gigi Leidi racconta le sfide che lo attendo: oggi alle 18 intervista di Giacomo Magnani

SARONNO – Dopo 6 esaltanti stagioni cambia la guida tecnica della Pallavolo Saronno. Sulla panchina della serie B non ci sarà più Gigi Leidi, che ha deciso di dire “basta” per tornare in quello che è il mondo in cui è nato, ovvero la pallavolo femminile. Ne parleremo proprio con lui oggi alle 18 sulla nostra pagina Facebook “IlSaronno”. Diversi i temi che tratteremo: dalla decisione condivisa con la dirigenza biancoblù di lasciare il ruolo di capo allenatore della prima squadra, passando per i nuovi e prestigiosissimi obiettivi in campo rosa che la società varesina, d’accordo con il tecnico bergamasco, si è prefissata di raggiungere in tempi relativamente brevi. Sarà occasione anche per ricordare momenti storici per la Pallavolo Saronno, come la cavalcata trionfale nella stagione 2016/17 suggellata da una straordinaria promozione in Serie A. E poi parleremo dell’aspetto più caro a Gigi Leidi, quello educativo, che la pallavolo più di altri sport insegna ai più grandi e ai più piccoli.

