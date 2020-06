TURATE – Una doppia bella notizia dalla bassa comasca, sul fronte dell’emergenza coronavirus: a renderle note il sindaco di Turate, Alberto Oleari.

Comunico che sul territorio di Turate, risultano complessivamente solo 2 casi conosciuti di cittadini positivi al Covid-19. Un’altra cittadina è stata ufficialmente dichiarata guarita: ha 99 anni, ha combattuto tante battaglie nella sua vita e non si è fatta mancare nemmeno questa! E ne è uscita vincitrice!

L’invito rimane sempre lo stesso: mai abbassare la guardia.

In tutto a Turate sono stati 57 i cittadini che hanno sinora contratto il virus, dall’inizio della pandemia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Turate)

