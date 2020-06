MILANO – Come già comunicato nei giorni scorsi, da oggi l’agenzia stampa di Regione Lombardia, Lombardia notizie, diffonderà i dati relativi al Coronavirus secondo lo schema previsto dal ministero della Salute. “I dati di oggi – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera (foto) – evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri.

Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività

‘debole’ e 51 sono riferiti a test sierologici”.

Fra i dati di oggi si segnala che e’ stato superato il milione di

tamponi effettuati.

Ecco i dati:

– i tamponi effettuati: 14.101

totale complessivo: 1.004.753

– i nuovi casi positivi: 156 (di cui 51 a seguito di test

sierologici e 72 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 492

totale complessivo: 65.323 (62.773 guariti e 2.550 dimessi)

– in terapia intensiva: 47 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 501 (-121)

– i decessi: 16

totale complessivo: 16.624.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26062020