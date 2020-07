Solaro, Moretti ai solaresi: “Potete sostenere il Comune con una firma”

SOLARO – Pubblichiamo quanto scritto da Nilde Moretti, sindaco di Solaro, riguardo la possibilità per i cittadini di destinare il proprio 5×1000 alle attività sociali del comune e in particolare ha sottolineato la destinazioni dei fondi 2020 che verranno utilizzati per il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria covid-19.

“Ci tengo a ricordare, in periodo di dichiarazione dei redditi, che esiste la possibilità di devolvere il 5×1000 al Comune di Solaro.

I fondi saranno destinati ai servizi sociali per essere utilizzati ai fini dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

I solaresi hanno già dimostrato, in questi tempi difficili, di possedere una grande coscienza umanitaria e sono certa che anche questa opzione sarà accolta bene dai miei concittadini.

Un ringraziamento particolare ad Annalisa Alberti (Unione Centrodestra Solaro) che grazie alla sua mozione ci ha dato modo di parlare di questa possibilità anche nel consiglio comunale di venerdì scorso”.

(foto da archivio)

