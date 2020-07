Lazzate arcobaleno nel nuovo singolo degli Indaco

LAZZATE – C’è anche Lazzate nel video del nuovo singolo degli Indaco, band triestina composta da Simone Forte e Luisa Pistrin.

La nuova canzone, Tinte Unite, una hit dalle sonorità pop, reggaeton e trap, che racconta la voglia di riprendersi la vita durante una situazione che ha sconvolto il mondo intero, è stata scritta durante il periodo di quarantena e porta con sé l’attualità ed una riflessione sul sociale, nonché una bandiera di forza a favore della Comunità LGBT+. Il video è stato girato in verticale e raccoglie i contributi di 50 ragazzi da tutto il mondo, dal flashmob in piazza Unità d’Italia a Trieste, ad alcuni dei più famosi attivisti su Instagram e TikTok, per arrivare a semplici ed appassionati sostenitori. Tra questi anche una ragazza di Lazzate che, munita di mascherina, ha inviato il suo tik tok alla band per inserirlo nel video pubblicato da qualche giorno su Youtube

«Dopo un 2019 costellato di successi, tra l’esperienza a Sanremo, il trionfante singolo Tonalità (uscito durante l’Onda Pride 2019), e dopo quasi 50 concerti tra Pride, teatri, club e piazze, con Tinte Unite – un brano estivo e colorato – ha inizio un nuovo capitolo della nostra storia» – si legge nella presentazione del singolo della band.

(foto Facebook Indaco)

