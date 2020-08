Cislago rinnova i mezzi in dotazione per la manutenzione del verde

CISLAGO – Con un impegno di spesa di poco inferiore ai 45.000 euro, l’amministrazione comunale di Cislago intende rinnovare i mezzi in dotazione dell’ente per la manutenzione del verde.

In primo luogo, verrà acquistato un nuovo rasaerba, visto che quello vecchio, acquistato nel 2001, non è più funzionante e la riparazione sarebbe troppo onerosa e sconveniente.

Il secondo acquisto riguarda invece un mezzo Porter Piaggio ribaltabile, che verrà utilizzato per la manutenzione del verde pubblico, nonché per la pulizia in genere del territorio, dei parchi comunali e dei cimiteri cittadini: anch’esso sarebbe in sostituzione di un Porter Piaggio ormai fuoriuso. “Con questi nuovi mezzi – spiega il sindaco Cartabia – intendiamo dotare il nostro personale di attrezzature che garantiscono un aumento della produttività, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del verde”.

