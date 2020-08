SARONNO – “Il 14 settembre riapriranno le scuole; un momento fondamentale, anche da un punto di vista simbolico, nel cammino di uscita da una delle più pesanti restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 e di approdo a quella che sarà, inevitabilmente, la nuova normalità che potrebbe accompagnarci a lungo”.

Inizia così la nota di Augusto Airoldi candidato sindaco sostenuto da Pd, [email protected] e Airoldi sindaco in merito alla ripartenza delle scuole.

“Naturalmente all’interno degli edifici scolastici vi sarà l’esigenza di rispettare le prescrizioni anti-contagio. Nelle scorse settimane dirigenti scolastici, referenti di plesso, docenti e genitori hanno effettuato numerosi sopralluoghi, definendo in modo puntuale le modalità con le quali potranno essere effettuate le varie attività (didattica, servizio mensa, pre e post-scuola). In alcuni casi è emersa la necessità, prontamente comunicata agli uffici comunali, di effettuare interventi di manutenzione ad impianti e attrezzature, proprio per consentire la ripresa delle attività in condizioni di piena sicurezza.

Crediamo sia fondamentale che l’Amministrazione informi i cittadini sullo stato di avanzamento di queste attività, che, lo ricordiamo, sono necessarie per garantire a bambini e ragazzi di potere finalmente riprendere l’attività scolastica.

L’emergenza sanitaria sta certamente imponendo novità importanti e spesso radicali, in campo economico, sociale e anche nella scuola. L’eccezionalità degli eventi deve far riflettere sul ruolo dell’Amministrazione Comunale, alla quale suggeriamo, anche contro il nostro interesse politico, ma a beneficio della comunità cittadina, di attivare subito una modalità propositiva, ricettiva, inclusiva nei rapporti con famiglie ed istituzioni scolastiche. Se ne gioveranno i saronnesi”.

