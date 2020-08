Rifiuti abbandonati: segnalazioni alla polizia locale

SARONNO – Sono stati segnalati alla polizia locale da alcuni residenti della zona i rifiuti abbandonati nei giorni scorsi, con la speranza di risalire ai responsabili, che vanno sanzionati.

Una bicicletta rotta, un vecchio cuscino, e materiali vari sono stati scoperti vicino all’area cani di via Filippo Reina, nei pressi del ponticello dell’ex Saronno-Seregno, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. L’ennesima in estate e non soltanto nella città degli amaretti.

In passato la polizia locale, grazie alle telecamere installate sul territorio è riuscita a risalire ai responsabili, a cui vengono comminate multe salate.

09082020

(foto archivio)