Rifiuti abbandonati tra Pinzano e il Parco delle Groane

LIMBIATE – Arriva dai social l’ennesima denuncia per abbandono di rifiuti sul territorio comunale limbiatese.

L’ultimo caso segnalato su facebook, e corredato da fotografie, riguarda l’area di via Giotto a Pinzano: il tratto di sterrato che conduce all’interno del Parco delle Groane è stato, ancora una volta, utilizzato come deposito di rifiuti a cielo aperto. Evidente materiale contenuto in cantine (assi di legno, resti di bancali, piastrelle rotte, resti di imballaggi, carta da parati, ma anche seggiolini e sgabelli) è stato scaricato in un punto dove, ciclicamente, compaiono rifiuti di ogni genere.

In passato, la polizia locale limbiatese, grazie al posizionamento di fototrappole mobili, era riuscita a risalire ai responsabili: anche in questa occasione si provvederà ad effettuare accertamenti.

Le sanzioni previste per gli scarichi abusivi vanno dai 200 ai 500 euro.

05102020

(foto da facebook)