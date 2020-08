TRADATE – Nell’ultima settimana nessun nuovo caso di positività al coronavirus a Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Castiglione Olona, Locate Varesino e Lonate Ceppino.

Ecco il riepilogo col numero totale dei casi riscontrati dall’inizio della pandemia:

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Ieri in Lombardia si sono contati solo 31 nuovi positivi di cui sei debolmente positivi. Non ci sono nuovi decessi, mentre aumentano anche i “guariti e dimessi” (+72) e calano i ricoveri – stabili quelli in terapia intensiva e diminuiscono di 5 quelli in terapia non intensiva. Ieri, a livello di province, solo 4 nuovi contagi a Milano, ben 16 meno dell’altro ieri. Monza-Brianza si è passati da 6 a 2, mentre si è verificato un +0 per Varese, Sondrio, Lecco.

Sempre ieri, mentre la provincia di Varese segnala zero nuovi contagiati, Monza-Brianza ne ha rilevati ancora due. Uno di questi è di Cesano Maderno: la località, infatti, passa da un numero complessivo di nuovi contagiati da inizio pandemia di 230. Stabile invece Limbiate, seguita dalle località in provincia di Varese – Saronno, Tradate e Caronno Pertusella.

