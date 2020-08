SARONNO – Due incidenti stradali in rapida successione a Saronno: è proprio il caso di dirlo, in relazione a quanto successo ieri, sempre in zona centrale. Alle 18.35 in via Caduti della Liberazione si è registrata una caduta dalla motocicletta, ed in questo contesto un ragazzo di 27 anni è finito all’ospedale, con contusioni comunque non gravi. Sul posto, oltre ad una pattuglia della polizia locale, è accorsa una ambulanza della Croce bianca di Cesate, il cui equipaggio si è preso cura del ferito. Il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Carcano.

Alle 18.55 altro incidente, stavolta in via San Giuseppe, all’altezza dalla intersezione con via Volonterio; nello scontro fra due autovetture è rimasta lievemente ferita una donna di 64 anni. E’ stata trasferita in ospedale da una ambulanza della Misericordia Arese, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul luogo dell’incidente la vigilanza urbana per i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

11082020