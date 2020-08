CISLAGO – “Fratelli d’Italia ha appreso la nomina dell’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione di Cislago, il giorno della pubblicazione dell’atto di conferimento delle deleghe. Non conosciamo Deborah Patti, non sappiamo le sue competenze, tantomeno le sue attitudini e il percorso di studio, ma sappiamo di non averla mai incontrata negli ambienti politici, tantomeno vista negli incontri tecnici”.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia Cislago in merito alla nomina dell’ultimo assessore della Giunta del sindaco Gianluigi Cartabia.

“Questo non vuol dire che non sia adatta, cosa che scongiuriamo e ci auguriamo altrimenti. In tutta sincerità speriamo anche che sia intraprendente e adeguatamente informata sulle questioni cogenti del settore delegatole. Il nuovo assessore arriva in un momento particolare, in cui non è permesso fare errori di valutazione, in cui non si ha il tempo per impratichirsi, l’anno scolastico è alle porte e mancano 8 mesi alla fine naturale del mandato.

Siamo convinti che sia mossa da buona volontà e dedizione, soprattutto alla luce del voto unanime del consiglio comunale, che ha scelto di devolvere i compensi derivanti dagli incarichi di amministratore comunale, un motivo in più per augurarle buon lavoro.

Corre però l’obbligo informarla che Fdi si è appena resa interprete delle istanze dei cislaghesi in merito al rinnovo della convenzione scolastica con la parrocchia. Nello specifico abbiamo chiesto e ottenuto, nell’atto che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale, che proprio Deborah Patti dovrà illustrare, lo stanziamento di 32.000 euro di contributo comunale per ogni sezione e ripristinato la commissione paritetica con alcune modifiche rispetto alla precedente. In un momento così difficile in cui non è possibile avere certezze è bene che sia la politica a darle.