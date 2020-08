BOLLATE – Seconda contro terza, per il recupero della prima di andata di serie A1, che non era stata ancora disputata: il “Derby della Varesina” ha visto confrontarsi sul diamante di Ospiate questa sera, inizio alle 19.30, le padrone di casa del Mkf Bollate e la Rheavendors Caronno. Con le locali a rompere l’equilibrio al secondo inning grazie ad una battuta lunghissima della quale ha approfittato Fumagalli per correre a casa base. Caronno non è stata a guardare, con Melany Sheldon per due volte vicina a siglare il pari, eliminata a casa base ed in terza. Ma nella parte bassa della terza ripresa Elisa Cecchetti non va lontana dal fuoricampo ed entrano altri due punti per le bollatesi più quello della stessa Cecchetti sulla base ball concessa dalla caronnese Durot, 4-0. Ed al quarto ining entra ancora un punto per il 5-0 definitivo.

Classifica Girone A: Inox Team Saronno 833; Mkf Bollate 769; Rheavendors Caronno Pertusella 538; Bussolengo e Metalco Thunders 167.

(foto: alcuni fasi dell’incontro di martedì sera a Ospiate di Bollate)

25082020